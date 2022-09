Allwetterplatz wird mit 750.000 Euro gefördert

Seit Jahren wird über die Schaffung eines Allwetterplatzes in Preußisch Oldendorf diskutiert. Im zweiten Anlauf hat die Stadt nun den Zuschlag für eine Förderung erhalten. Wie die Bezirksregierung Detmold veröffentlichte, wird das Projekt "Kunstrasenplatz am Offelter Weg" mit der Höchstbetragsförderung für Tiefbaumaßnahmen von 750.000 Euro gefördert.

Neben der Sekundarschule am Offelter Weg soll ein Kunstrasenplatz gebaut werden. Die Stadt Preußisch Oldendorf hat im zweiten Anlauf dafür jetzt Fördermittel in Höhe von 750.000 Euro zugesprochen bekommen.

Auch wenn der Förderbescheid noch nicht vorliegt, ist es zulässig, mit der Maßnahme zu beginnen. Deshalb steht das Thema auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport, der sich am Dienstag, 6. September, um 17.30 Uhr in der Sekundarschule Preußisch Oldendorf trifft. Da der Ausschuss sich im Januar 2022 gegen das Erarbeiten eines Sportstättenentwicklungskonzeptes ausgesprochen hat, muss er jetzt über die Errichtung des geplanten Allwetterplatzes gemäß dem gestellten Förderantrag entscheiden.

Der Antrag wurde 2022 modifiziert, weil er beim ersten Anlauf im Jahr 2021 nicht erfolgreich war. Das Förderprogramm war stark überzeichnet. Zuvor hatten sich sowohl der OTSV Preußisch Oldendorf als auch der SuS Holzhausen um einen Kunstrasenplatz bemüht. Ohne Förderung wäre aber kein Platz zu verwirklichen gewesen.

Wie die Verwaltung informiert, hat der OTSV Preußisch Oldendorf in einem Schreiben an alle Fraktionsvorsitzenden bekräftigt, die Bauherrenschaft auf Basis eines städtischen Zuschusses in Höhe von 850.000 Euro zu übernehmen. Dazu erklärt die Stadtverwaltung, dass Grundlage des Förderantrages und auch des Zuwendungsbescheides, das durch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport beschlossene Leistungsverzeichnis für den Bau eines Allwetterplatzes ist. Dieses Leistungsverzeichnis wurde extern erstellt und mit Baukosten von

rund 1, 14 Millionen Euro festgestellt (ohne Baunebenkosten). Abweichungen von diesem Leistungsverzeichnis, insbesondere die Nichtrealisierung einzelner Positionen, gefährden laut Stadt die Förderzusage und können im ungünstigen Fall einen Neuantrag erfordern.

Wie der OTSV richtig dargestellt habe, sei in absehbarer Zeit keine Neuauflage vergleichbarer Förderprogramme beabsichtigt. Unabhängig davon, wer der Bauherr ist, unterliege die Vergabe von Aufträgen dem öffentlichen Vergaberecht.

Außerdem müsse die beschlossene Planung Basis für das Vergabeverfahren sein, da sonst die bewilligte Förderung gefährdet sei. So muss insbesondere ein Kunstrasenbelag umgesetzt werden, weil ein Abweichen dem Ziel „Schaffung eines Allwetterplatzes im Stadtgebiet“ widerspräche. Verhandlungen über eine Bauherrenschaft des OTSV Preußisch Oldendorf könne, erklärt die Stadt, nur auf Basis des städtischen Leistungsverzeichnisses erfolgen, wenn die Förderung nicht gefährdet werden soll.