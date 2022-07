Anlage wird zum lokalen Treffpunkt

Noch vor wenigen Monaten hatte Susanne Wohlfahrt keine Ahnung, dass sie einen Minigolfplatz übernehmen würde. Doch dann stieß sie durch Zufall im Internet auf die Anzeige des Heimatvereins Eggetal, der einen Betreiber für die neu gebaute Hütte an der Minigolfanlage in Börninghausen suchte. Und ohne viel darüber nachzudenken meldete sie sich dort, und es kam zum ersten Zusammentreffen.

Seit Anfang der Saison wird die Minigolfanlage am Haus der Begegnung in Börninghausen von der Rödinghauserin Susanne Wohlfahrt (rechts) betrieben. Unterstützt wird sie dabei unter anderem von ihrer Tochter Vivien, hier mit Hündin Luna.

Dabei konnten sie und der Heimatverein sich gegenseitig kennenlernen und die Erwartungen des jeweils anderen anhören. Von Anfang an schien es direkt zu passen, und so öffnete Susanne Wohlfahrt schon am 15. April die Türen für Besucher der Anlage.