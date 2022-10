Projekte gehen trotz Pandemie voran

Auch wenn die Nachwehen der Corona-Pause bei Vereinsaktivitäten allgegenwärtig bleiben, konnte die Börninghauser Dorfgemeinschaft „Wir im Eggetal“ in Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken.

Mit dem Open-Air-Festival „Bergfest“ im Juni kam das Gemeinschaftsgefühl ins Dorf zurück, berichtet Vorstandmitglied Noah Brümmelhorst. "Nun werden, insbesondere auch durch Aktivitäten des Sportvereins und des Heimatvereins, wieder einige Veranstaltungen geplant und durchgeführt."

Während der Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft wagte der Vereinsvorstand auch einen Blick nach vorne. „Neue Straßenschilder für die Ortseingänge im Eggetal sind bereit zur Montage“, konnte der Vorstand den Anwesenden mitteilen. Noch fehle aber diesbezüglich ein geeigneter Platz, der vom Land Nordrhein-Westfalen ausgewiesen werden müsse.

Schäden am Glockenturm Eininghausen

Darüber hinaus setzt sich der Verein dafür ein, dass beim Glockenturm in Eininghausen nicht weiter witterungsbedingte Schäden entstehen. Dazu sind Gespräche mit der Kirche und der Stadt Preußisch Oldendorf geführt worden, um sicherzustellen, dass der Turm nicht weiter verfällt. Erste Schäden seien deutlich sichtbar.

Des Weiteren standen die Ergebnisse der Bürgerbefragung auf der Tagesordnung, die die Dorfgemeinschaft im vergangenen Jahr durchgeführt hatte. Die Eggetaler wurden darin zum ihrem Wohlbefinden im Dorf und zum Erscheinungsbild des Eggetals befragt. Die Ergebnisse wurden bei einer Veranstaltung im Hotel-Restaurant Lindenhof vorgestellt. Trotz einer hohen Rücklaufquote sei das Interesse der Dorfbewohner an der Ergebnispräsentation gering gewesen, berichtet der Vereinsvorstand.

Projekt „Talblick Bärenquelle“ geht voran

Mit Optimismus blickt die Dorfgemeinschaft auf das Projekt Bärenquelle. Der Kreis Minden-Lübbecke hat die beantragten Fördergelder dafür bewilligt, sodass bald die ersten Arbeiten beginnen können. Abhängig von der Förderhöhe können die benötigen Materialen und Bauarbeiten in den kommenden Wochen losgehen.

Änderungen gibt es beim Büchertreff, den , Waltraud Gesch, die 2. Vorsitzende von „Wir im Eggetal“ betreut. Die Öffnungszeiten werden ab Oktober geändert. Geöffnet ist jetzt jeden ersten und dritten Dienstag um Monat von 17 bis 19 Uhr und nicht mehr wie zuvor von 16 bis 18 Uhr. Neben Krimis und Sachbüchern gibt es nun auch Kinderliteratur. Die Bücher können ausgeliehen werden und dürfen bei Gefallen auch behalten werden.

Runder Vereins-Geburtstag steht bevor

Geschäftsführer Jürgen Nenneker zeigte in einer Präsentation die wichtigen Entwicklungen im Dorf und rief dazu auf, selbst mitzugestalten. Kassierer Sven Becker wird im kommenden Jahr aus dem Vorstand ausscheiden, sodass schon jetzt nach einem Nachfolger gesucht wird. Becker, der seit der Gründung des Vereins vor zehn Jahren mit an Board ist, bedankte sich schon jetzt bei seinen Vorstandskollegen. Uwe Böttcher, 1. Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, würdigte Sven Beckers Arbeit, die er immer mit großer Sorgfalt erledigt habe: „So jemanden wie Sven als Kassenwart zu haben, ist eine große Bereicherung für den Verein und Erleichterung für die Vorstandskollegen. Er hat das Bergfest zum Leben erweckt, das ein großer Erfolg in der Vereinsgeschichte geworden ist.“

In Planung ist nun eine Feier zehnjährigen Bestehen des Vereins „Wir im Eggetal“. Aus diesem Anlass soll im kommenden Jahr ein Fest gefeiert werden. In regelmäßigen Abständen trifft sich der Vorstand zu Sitzungen, um die weiteren Entwicklungen abzustecken. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich über die E-Mail-Adresse [email protected] melden.