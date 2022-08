Auf die Regionalität kommt es an

Markt und Info-Forum am kommenden Samstag auf dem Gelände der Grundschule Bad Holzhausen

Bad Holzhausen

In Bad Holzhausen ist am kommenden Samstag, 20. August, eine ganze Menge los: Auf dem Gelände der Evangelischen Grundschule Bad Holzhausen an der Bahnhofstraße 16 sind gleich zwei Veranstaltungen zu erleben: ein Regional-Markt und ein Regional-Forum.

Bearbeitet von Peter Götz