Preußisch Oldendorf

Die aktuelle Ausstellung in der „Kleinen Galerie“ geht mit einer Finissage in die letzten Tage. Wer also die Gemälde in Acryl, Öl und Aquarell von Sabine Zetzmann-Croé, die sich häufig mit dem Menschen beschäftigen, und die Holzskulpturen von Wolfgang Pluntke, die er plastisch aus Fundstücken herausmodelliert, noch sehen will, muss sich sputen.