B65: Erneuerung in Offelten muss warten

Der Zustand der Fahrbahn der Ortsdurchfahrt in Offelten ist vielen Anliegern, aber auch Autofahrern, die die Strecke regelmäßig nutzen, seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Schlaglöcher und Unebenheiten sind dort seit Langem Normalität. Daran wird sich auch wohl so schnell nichts ändern, wie eine Anfrage beim Landesbetrieb Straßen NRW ergab.

Die Fahrbahndecke der B65 in Offelten weist zum Teil starke Schäden auf. Eine Bearbeitung der Straße ist aber noch in weiter Ferne, weil die Ortsdurchfahrt Teil eines größeren Abschnittes der B65 zwischen Bad Holzhausen und Preußisch Oldendorf ist. Im Moment arbeitet der LAndesbetrieb Straßen NRW an Detailplanungen für die Ausschreibung.

„Tatsächlich gibt es Planungen für die Erneuerung der B65 in diesem Teilabschnitt“, sagt Sven Johanning, Sprecher der Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe von Straßen NRW. Denn für Baumaßnahmen an Bundestraßen sind nicht die Städte und Gemeinden zuständig, in denen die Straßen liegen, sondern der Landesbetrieb. So trägt in diesem Fall die Stadt Preußisch Oldendorf nicht die Verantwortung, was den Zustand der Ortsdurchfahrt angeht.