Bad Holzhausen: Tamara Reichs Mut zum Traumberuf

Tamara Reich, Diplom-Künstlerin aus Bad Holzhausen: Ihre Bilder malt die 26-Jährige in ihrem kleinen Atelier im Wintergarten in Bad Holzhausen.

Sie ist Diplom-Künstlerin und hat sich der Malerei verschrieben. Das Atelier, in dem ihre Werke entstehen, hat sie in eben diesem kleinen Wintergarten in einem schönen kleinen Fachwerkhaus in Bad Holzhausen, in dem sie mit ihrem Partner wohnt. „Auf diesem Sessel verbringe ich viele Stunden mit meinen Bildern, das ist für mich wie Meditation“, sagt die 26-jährige. Oft macht ihre Hauskatze es sich dabei auf ihrem Schoß bequem.