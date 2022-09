Bad Holzhausen: Maßnahmen zum Hochwasserschutz nicht wirksam oder zu teuer

Stadt beteiligt sich an Kosten für individuelle Häuserbegutachtung

Diese Karte zeigt einen Ausschnitt des Überschwemmungsgebietes bei einem hundertjährlichen Hochwasser der Großen Aue in bad Holzhausen. Je dunkler das Blau, destö höher steht das Wasser.

Kein Wunder also, dass sich einige Bürger in der Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstagabend besorgt zeigten.