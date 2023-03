Bad Holzhausen: Pflegeheim Kastanienhof kündigt  Bewohnern und Mitarbeitern

Einrichtung in Preußisch Oldendorf wird geschlossen

Das Alten- und Pflegeheim Kastanienhof in Bad Holzhausen wird geschlossen. Der Träger hat Mitarbeitern und Bewohnern ihre Kündigungen geschickt.

Alle Bewohner des Pflegeheims an der Bahnhofstraße in Bad Holzhausen, das über 60 Pflegeplätze verfügt, haben nach Informationen dieser Zeitung ihre Kündigung zum 30. April 2023 erhalten. Alle Mitarbeiter sollen Kündigungen zum 31. Mai 2023 bekommen haben. Grund der Kündigungen ist die „Einstellung des Betriebes der Kastanienhof Senioren und Pflegeheim GmbH“. Das ist dem Kündigungsschreiben an eine Hausbewohnerin zu entnehmen, das der Reaktion vorliegt. Darin heißt es auch, dass die Kündigung fristgerecht und gemäß dem Wohn- und Pflegevertragsgesetz (WBVG) „aus wichtigem Grund“ erfolge.