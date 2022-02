Bad Holzhauser Hauben für Aston Martin

„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren immer größere Kapazitäten im Bereich Zerspanung aufgebaut“, sagt Geschäftsführer Diedrich Diedrichsen. Als Beispiel nennt er eine große, 26 Meter lange Portalfräsemaschine, die zurzeit noch im Probebetrieb läuft. „Auf dieser Maschine werden große Werkzeuggestelle bearbeitet“, erklärt er. Sie sei in zwei Bearbeitungsbereiche aufgeteilt, so dass auf der einen Seite weiter gearbeitet werden könne, während auf der anderen Seite schon das nächste Werkzeug eingerichtet werde. Außerdem hat die Firma Schwarz auch Geld in Fertigungstechnik und ein eigenes Presswerk gesteckt. „Insgesamt liegen wir mit den Investitionen jenseits von zehn Millionen Euro“, sagt der Geschäftsführer.

