Kosten für Arbeiten an der Bahnhofstraße in Preußisch Oldendorf übernimmt das Land

Bad Holzhausen

Die Blinklichtanlage am Bahnübergang an der Bahnhofstraße in Bad Holzhausen wird durch eine Ampelanlage mit Halbschranken ersetzt. Diese für einige Bürger erfreuliche Nachricht hatte Maren Heidenreich vom Fachbereich Bauen in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus am Donnerstagnachmittag im Gepäck.

Von Peter Götz