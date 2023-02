Bahnstrecke auch in den Osterferien gesperrt

DB Netz kündigt Bauarbeiten zwischen Bünde und Bad Holzhausen an

In den Osterferien werden zwischen Bad Holzhausen und Bünde Bauarbeiten durchgeführt. Vom 31. März (21 Uhr) bis 17. April (5 Uhr) müssen Fahrgäste zwischen Bünde und Rahden einen Schienenersatzverkehr nutzen.

Über eine entsprechende Ankündigung der BD Netz AG informierte Michael Reimann vom Bauamt der Stadt Preußisch Oldendorf in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung. „Auf der Strecke zwischen Bad Holzhausen und Bünde werden verschiedene Bauarbeiten vorgenommen. Die Bahnstrecke wird aus diesem Grund von Freitag, 31. März, 21 Uhr bis zum Montag, 17. April, 5 Uhr gesperrt sein“, sagte er.

Für die Passagiere der Eurobahn, die die Strecke der DB Netz AG nutzt, bedeutet das für den genannten Zeitraum, dass die Ravensberger Bahn (RB 71) für die gesamte Strecke zwischen Bünde und Rahden einen Schienenersatzverkehr einrichten wird. Diese Maßnahme betrifft also die kompletten Oster-Schulferien.

Diese Information ist auch auf den Internetseiten der Regionalbahn zu finden. Michael Reimann nannte zusätzlich einige Details zu den Arbeiten, die im Bereich Bad Holzhausen von der DB Netz AG vorgesehen sind. Am Bahnhof Bad Holzhausen werden zwei Weichen komplett erneuert", sagte er. Außerdem werden auf einer Strecke von 14 Kilometern zwischen Bad Holzhausen bis Bünde die Schienen ersetzt. Darüber hinaus würden an den Bahnübergängen an diesem Abschnitt notwendige Erneuerungsarbeiten durchgeführt.