Beratungen über eine geplante Sanierung des Wiehenturms laufen

Preußisch Oldendorf (WB/eva). Die Stadt Preußisch Oldendorf hat in der vergangenen Woche Bäume am Wiehenturm fällen lassen. Klaus Tellbüscher vom Fachbereich Allgemeine Verwaltung informierte darüber, dass die Arbeiten durchgeführt werden mussten, um den Turm abtrocknen zu lassen. Durch den dichten Baumbestand seien Fäulnisschäden an den oberen, senkrechten Standpfosten des Wiehenturms entstanden.