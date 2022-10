Besserer Schutz in der dunklen Jahreszeit

Die Mitglieder wollten hören, was die Menschen in der Stadt auf dem Herzen haben, welche Wünsche und Kritik sie äußern. Dazu lagen Fragebogen bereit und Informationen über die Arbeit des Seniorenbeirates.

Außerdem hatte der Seniorenbeirat die Kreispolizeibehörde eingeladen, vertreten durch Polizeihauptkommissar Klaus Torno, um Tipps für das Verhalten im Verkehr in der kommenden dunklen Jahreszeit zu bekommen: „Wie werden andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf mich aufmerksam, wie verhalte ich mich richtig, wie kann ich mich schützen?“

Die Polizei berichtete von einer Serie von tödlichen Unfällen, bei denen Fußgänger nicht rechtzeitig von Autofahrern erkannt worden waren. Torno bot Reflektoraufkleber für Rollatoren, Einkaufs- oder Kinderwagen und Fahrräder an. Warnwesten und reflektierende Regenschirmen unterstützen in der Dämmerung und in der Nacht. Einige Bürger sagten, dass sie nur ungern in der Dunkelheit nach draußen gehen. Torno betonte außerdem, dass man aufgeschlossen sei gegenüber geplanten Fahrradstraßenkonzepten in den Kommunen.

In den dunklen Monaten wächst die Gefahr für Unfälle. Gerade im Herbst kann es im Kreis Minden-Lübbecke sehr neblig werden. Foto: Patrick Pleul

Ergänzt wurde das Programm durch die Mobilagenten des Kreises Minden Lübbecke. Es gab gute Ratschläge zu den Möglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs, die zum Ausprobieren anregen, auch wenn sicher in der Zukunft noch Verbesserungsbedarf bestehe, um den Verzicht auf den eigenen Wagen zu erleichtern und um die Umwelt zu schonen." An dieser Stelle ist die Politik gefragt", finden Doris Rosenbaum und Hannelore Lösche vom Seniorenbeirat.

Der ortsansässige Rehashop war ebenfalls vertreten und stellte Hilfsmittel speziell für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen vor, zum Beispiel Handgriffe zum Flaschenöffnen.

Besucher der Veranstaltung wurden über den Einsatz der Notfalldose aufgeklärt, die mit lebenswichtigen Informationen über Gesundheitszustand sowie Medikamenteneinnahme und -aufbewahrungsort zu Hause in den Kühlschrank gestellt und außen mit einem Aufkleber versehen wird. Damit können sich Rettungskräfte, Angehörige oder Nachbarn in kritischen Situationen, wo jede Minute zählt, einen sofortigen Überblick verschaffen. Jeder Besucher durfte eine solche Dose kostenlos mit nach Hause nehmen.

Gerne angenommen wurde das Angebot der Schüler und Schülerinnen der Sekundarschule, die trotz Herbstferien Waffeln und frischen Kaffee vorbereitet hatten. Sie konnten mit dem Verkauf die Kasse für die geplante Klassenfahrt ein wenig aufbessern.

Doris Rosenbaum und Hannelore Lösche zogen abschließend ein positives Fazit der Veranstaltung: "Das Angebot war gut, die Bürger waren interessiert." Der Seniorenbeirat hatte auf eine etwas größere Anzahl von Besuchern in Preußisch Oldendorf gehofft. Für den Wiederholungsfall wird darüber nachgedacht, einen besser frequentierten Platz auszuwählen.