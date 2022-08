Bilderwelten zeigen große Bandbreite

Im Rahmen der Land-Art-Kulturwochen hat auch die Galerie Novalis für einen Nachmittag der offenen Tür ihre Räume geöffnet und ihre Ausstellung „Bildwelten – Welten in Bildern“ gezeigt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher ließen sich von den Kunstwerken im großzügigen Ambiente der Galerie schnell zum Gespräch und zum Geschichten erzählen anregen.

Ausstellung der Galerie Novalis in Preußisch Oldendorf im Rahmen der Land-Art-Kulturwochen lockt zahlreiche Interessierte

„Der Nachmittag ging wie im Flug vorbei und endete im Galeriegarten in lebhaftem Austausch“, berichtet die Künstlerin und Inhaberin Johanna Hespe. Sie zeigt in drei Galerieräumen insgesamt 51 Kunstwerke auf Leinwänden, Papier und anderen Materialien aus den Jahren 1971 bis 2022. Außer der genauen Beschilderung hatte sie einige Bücher ausgelegt, deren wissenschaftlicher oder philosophischer Inhalt eine Inspirationsquelle für die künstlerische Umsetzung gewesen waren. Dazu zählen zum Beispiel „Das Selbstmordprogramm“ von Gordon Rattray Taylor oder „Stoppt die Atomrüstung“ von Edward M. Kennedy und Mark O. Hatfield.

„Stern der Entscheidung“ heißt dieses Werk von Johanna Hespe aus dem Jahr 2022. Foto: Johanna Hespe

Neben den Werken, die sich mit aktuellen Problemen der Welt auseinandersetzen, gab es auch heitere oder dekorative Arbeiten zu sehen, die von der Bandbreite des künstlerischen Schaffens und der vielfältigen Technik zeugen.

Drei Werke mögen hier beispielhaft erwähnt werden: „Koyaanisqatsi“ – eine Arbeit auf Leinwand aus diesem Jahr. Das Wort stammt aus der Sprache der First Nation der Hopi in den USA und bedeutet soviel wie „Leben im Ungleichgewicht“. Dazu erklärt Hespe: „Unsere Welt befindet sich rein rechnerisch ab dem Jahr 2020 an einem historischen Wendepunkt, sie ist aus dem Gleichgewicht, denn alle von Menschen errichteten Strukturen wiegen ab jetzt mehr als die gesamte Biomasse unseres Planeten.“

Sie erläutert zur Weltvorstellung der Hopi: „Sie behaupten, wenn wir wertvolle Dinge aus dem Boden graben, laden wir das Unglück ein. Wenn der Tag der Reinigung nah ist, werden sich Spinnweben hin und her über den Himmel spannen. Ein Behälter voller Asche wird vom Himmel fallen, der das Land verbrennt und die Ozeane zum Kochen bringt.”

Es sind auch ältere Werke ausgestellt worden wie „Vatis Jacke“ aus dem Jahr 2002. Foto: Johanna Hespe

Als Zweites ist eine berührende Installation von Gegenständen auf einer Hartfaserplatte mit dem Titel „Vatis Jacke“ aus dem Jahr 2002 zu nennen. Sie spiegelt Johanna Hespes Auseinandersetzung mit den Kriegserlebnissen ihres Vaters Ernst Hespe wider: die Uniformjacke, Soldatenstiefel, vergrößerte Tagebucheinträge von der Front vor der Collage von Panzerbildern machen nachdenklich und lassen fragen, ob wirklich nichts aus der Vergangenheit zu lernen ist.

Ganz aktuell ist das kleine Gemälde (50 mal 70 Zentimeter) mit dem Titel „Stern der Entscheidung“, das vor den Farben der ukrainischen Flagge hängt. Johanna Hespe erzählt dazu, dass sie in all dem Chaos und der überfordernden Informationsflut der vergangenen Jahre intuitiv mit so einer streng grafischen Darstellung wohl die Ordnung und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ausdrücken wolle. Sie würde „jeden Tag ein Bäumchen pflanzen“ und ermutigte auch alle Besucher dazu.

Das Konzert „Rund um die Gitarre“, das für Samstag, 27. August, angekündigt war, muss aus organisatorischen Gründen ausfallen. Weitere Besichtigungstermine können jederzeit vereinbart werden unter Telefon 05742/2335 oder per E-Mail an die Adresse: [email protected]