Blasorchester lockt mit "Abenteuer Musik"

Musiker aus Bad Holzhausen bieten besonderes Projekt an - Start ist am 4. Oktober

Das Blasorchester Bad Holzhausen bei seinem Kurkonzert am 11. September, hier schon unter dem Dirigat der neuen musikalischen Leiterin Nicole Hüsemann. Als nächstes steht das Projekt "Abenteuer Musik" an.

Mit der Probe am Dienstag, 4. Oktober, startet das Blasorchester Bad Holzhausen in sein Projekt „Abenteuer Musik“. Die Probe beginnt um 19 Uhr im Haus des Gastes in Bad Holzhausen, Hudenbeck 2.

In der Einladung zu der Veranstaltung heißt es: "Du spielst ein Blasinstrument, Perkussion, E-Bass? Aber alleine zu spielen langweilt dich? Du möchtest ausprobieren, in einem Blasorchester mitzuspielen? Du suchst eine (Wieder-)Einstiegsmöglichkeit? Dann wage mit uns dein Abenteuer Musik, unser Projekt für Neu- und Wiedereinsteiger." Die Leitung des Projektes übernehmen gemeinsam Nicole Hüsemann, sie ist neue musikalische Leiterin des Blasorchesters , unterstützt wird sie von Uwe Kolbus, der vielen Instrumentalisten aus diversen Bläserklassen des Gymnasiums Rahden bekannt ist.

Im Rahmen der "Youngster-Band" arbeiten die Aktiven aus Bad Holzhausen außerdem mit dem Jugendblasorchester Rothenuffeln und der Freiwilligen Feuerwehr Minden-Stadtmitte zusammen. Die "Youngster-Band" beginnt am Mittwoch, 5. Oktober, um 18.30 Uhr mit dem Projekt "Abenteuer Musik". Die Band probt ebenfalls im Haus des Gastes in Bad Holzhausen.

Herbstkonzert ist am Samstag, 5. November

Das Herbstkonzert, ebenfalls unter dem Motto „Abenteuer Musik“, findet abschließend zu dem Projekt am Samstag, 5. November, um 19 Uhr in der Aula der Sekundarschule Preußisch Oldendorf am Offelter Weg 21 statt. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 10 Euro.

Fragen zu dem gesamten Themenkomplex können per E-Mail, WhatsApp oder auch telefonisch an das Blasorchester Bad Holzhausen geschickt werden: Ansprechbar sind der Vorsitzende Frank Lange, Telefon 0170/8317105, E-Mail [email protected], oder Geschäftsführer Mathias Böhme, Telefon 01522/8880720, E-Mail [email protected]. Nachfragen sind natürlich auch in einer der Projektproben möglich. Mehr Informationen gibt es zudem im Internet unter www.blasorchester-badholzhausen.de oder bei Facebook.