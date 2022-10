Bünder Straße: Freie Fahrt ab Freitagmittag

Erfolgreiche Abnahme von Straßen NRW der Baustelle an der L557 in Bad Holzhausen

Preußisch Oldendorf - Bad Holzhausen

Erfolgreich ist am Mittwochmorgen eine abschließende Abnahme der Baustelle an der Bünder Straße in Bad Holzhausen vorgenommen worden. Die endgültige Freigabe erfolgte jedoch nicht wie angekündigt im direkten Anschluss. Freie Fahrt gibt es erst ab Freitagmittag.

Von Arndt Hoppe