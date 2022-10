Bünder Straße wird am Mittwoch freigegeben

Die Bünder Straße (L557) in Bad Holzhausen soll am Mittwoch, 26. Oktober, nach mehr als zehn Monaten Vollsperrung wieder freigegeben werden.

Für diesen Tag hat Preußisch Oldendorfs Bürgermeister Marko Steiner angekündigt, dass er um 10 Uhr mit Vertretern des Landesbetriebs Straßen NRW eine Begehung der Baustelle vornehmen wird. Im Anschluss soll der sanierte Streckenabschnitt, wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Grund für die Baustelle, die seit dem 4. Februar dieses Jahres die für die Vollsperrung der Landesstraße 557 am Ortseingang von Bad Holzhausen gesorgt hatte, war in erster Linie der Bau einer neuen etwa 135 Meter langen Stützmauer. Sie war notwendig, um auf Dauer ein Abrutschen des Hangs zu verhindern. Zusätzlich bekam der Abschnitt dann noch die Fahrbahn der Bünder Straße an dieser Stelle komplett neu gemacht und in diesem Zuge auch auf 5,60 Meter verbreitert.