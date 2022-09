Burg war Zankapfel der Adeligen

Anlässlich des 40-jährigen Besthens der Vereins zur Erhaltung der Burgruine Limberg lohnt sich ein tieferer Blick in die geschichtlichen Zusammenhänge. Im WESTFALEN-BLATT hat der Preußisch Oldendorfer Dieter Besserer als Kenner der Regionalhistorie in einem ersten Teil bereits über Besitzverhältnisse und eine Schenkung des Mindener Bischofs berichtet. Im zweiten Teil geht er unter anderem auf eine Fehde ein, die 1309 zwischen auf dem Limberg wohnenden adeligen Familie von Bornheim mindestens mit den Rittern Bernhard von Gesmold und Dethard von Schloen entbrannte.

Er schreibt: Die von Bornheim wurden in dieser Zeit von der Burg Limberg mit dem Forsthof vertrieben und die Burg von den beiden Rittern und weiteren Adeligen, die 1319 als ravensbergische Burgmannen auftauchen, besetzt. Diese waren aber Gefolgsleute/Ministeriale des Mindener Bischofs und sollten offenbar zur Rechenschaft gezogen werden. Mit einem politischen Schachzug verbesserten sie ihre Situation. Sie traten nämlich zum Ravensberger Grafen über.

Am 2. Februar 1319 verpfändete nämlich überraschend Graf Otto IV. von Ravensberg die Burg Limberg den Rittern Dethard I. von Schloen, Bernhard von Gesmold, und den Knappen Gerhard Schele, Rabodo von Bure und Richard von Gripeshope, die er als seine Burgmänner bezeichnete. Diese Adeligen waren aber Gefolgsleute/Ministeriale des Bischofs von Minden und besaßen nach späteren Nachrichten Mindener Lehen und Adelshöfe in der Stadt Lübbecke. Sie hatten vor 1309 mit Ravensberg nichts zu tun gehabt und standen daher im militärischen Gegensatz zu ihrem Lehnsherrn, dem Bischof Gottfried von Minden. Dies war aus Sicht des Bischofs Landesverrat.

Die Burg Limberg war mit Wall und trockenem Graben umgeben. Hier der Burgwall an der Südseite. Foto: Dieter Besserer

Der Bischof konnte diese Einschränkung seiner Landeshoheit natürlich nicht dulden. Es kam urkundlich belegt zwischen 1310 und 1324 zu heftigen Fehden mit Ravensberg um den Besitz der Burg Limberg. Dabei standen auf der Mindener Seite mindestens die Herren von Bornheim, die nach wie vor in Börninghausen aber nicht mehr auf dem Limberg ansässig waren. Auf Ravensberger Seite standen die 1319 erwähnten Lübbecker Limberger Burgmänner, die damit die Fehde gegen ihren eigenen Bischof führten. Bischof Gottfried ist es nicht gelungen, die Burg zurückzuerobern.

Militärisches Gleichgewicht

Es gab eine Art militärisches Gleichgewicht. Die Ravensberger hielten zwar die Burg Limberg. Das „Amt Börninghausen“ und die Eigenkirche mit dem Herrschaftszentrum verblieben jedoch den Herren von Bornheim. Keine Seite hatte in den Fehden ein Übergewicht erlangt, es gab keinen Sieger und keinen Gewinner.

Es gab dann Verhandlungen mit den von Bornheim, was nicht gerade auf einen Ravensberger Sieg über sie hindeutet. Dafür spricht eine Urkunde vom 10. November 1319, also nach der Verpfändung der Burg Limberg. Darin musste Graf Otto IV. von Ravensberg dem Bernhard von Bornheim und seinen Erben Konzessionen machen. Er verpflichtete sich, den von Bornheim zusätzlich 24 Mark zur Pfandsumme für die Einlösung der Börninghauser Güter zu zahlen. Also saß die Familie von Bornheim noch immer auf dem Herrschaftszentrum mit Wehrturm in Börninghausen und Eigenkirche.

Ein Kompromiss

Dieses „Patt“ konnte nach dem Tod von Bischof Gottfried am 14. Mai 1324 erst sein Nachfolger Ludwig von Braunschweig-Lüneburg nach Verhandlungen in Form eines Kompromisses durchbrechen. In einer Urkunde vom 16. Oktober 1325 garantierte Graf Otto IV. von Ravensberg nach den vielen Fehden dem Mindener Bischof das Obereigentümerrecht an der Burg Limberg. Er empfing aber aus der Hand des Bischofs die Burg als Lehen für sich und seine Nachfolger zurück. Als Zeichen des bischöflichen Obereigentums sollten Bischof Ludwig zwei feste Häuser im Vorfeld der Burg Limberg eingeräumt werden, von denen aus der Bischof seine Rechte wahrnehmen konnte. Die von Bornheim saßen aber immer noch unangefochten in Börninghausen auf dem Herrschaftszentrum mit der Eigenkirche.

Der Vertrag von 1325 war später ohne Bedeutung. Minden hat den Limberg von den Ravensbergern nicht einlösen können. Auch ist völlig offen, ob es die zwei festen Häuser überhaupt gegeben hat. Die politische Situation des Bischofs Ludwig war nämlich durch Verschuldung und innere Wirren derart desolat, dass er von seinen Brüdern, den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg, quasi entmündigt wurde. 1339 übernahmen die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg die Vormundschaft über den Bischof und sein Hochstift Minden. Dies war eine Situation, die an eine Rückeroberung der Burg Limberg nicht denken ließ.

Aber auch Ravensberg scheint anfangs seines neuen Besitzes nicht recht froh gewesen sein. Graf Otto IV. überließ alle Initiativen seinen Burgmännern auf dem Limberg. Er hatte auch das Börninghauser Gut mit dem Herrschaftszentrum und der Eigenkirche von den von Bornheim nicht erlangen können, die ihre Stellung halten konnten. Darum mussten sich die Burgmänner von 1319 kümmern, wie in der Urkunde belegt ist.

Die von Bornheim waren die Verlierer

Graf Otto IV. sollte die Einlösung der Börninghauser Güter nicht mehr erleben. Letztlich konnten die von Bornheim ihre Stellung aber in Börninghausen nicht halten. Unterstützung vom Bistum Minden, dessen Verbündete sie gewesen waren, erhielten sie nicht. Sie waren alleine zu schwach und mussten den berechtigten Ansprüchen des Ravensberger Grafen entsprechen. Zur Einlösung kam es aber erst kurz vor 1334, da Graf Bernhard von Ravensberg das „Amt Börninghausen“ mit der Eigenkirche an seine Burgmänner auf der Burg Limberg verpfändete.

Die von Bornheim waren damit die Verlierer dieser Angelegenheit. Sie mussten das Börninghauser Eggetal verlassen und siedelten sich auf einem Mindener Lehnshof in Harlinghausen, Kirchspiel Oldendorf, an. Daraus entwickelte sich das Rittergut Harlinghausen.

Sie haben sich mit dem Ravensberger Grafen auf der Burg Limberg arrangiert. Hilfreich war ihre Verwandtschaft mit der ravensbergischen Burgmannsfamilie von Gesmold. 1349 sind sie als Burgmannen des Grafen von Ravensberg auf der Burg Limberg nachzuweisen.

Obere und Untere Vorburg einbezogen

Der von Ravensberg erworbene Burgbereich dürfte 1319 bis 1325 die sogenannte Hauptburg umfasst haben. Dies ist das obere Plateau mit dem Limbergturm. 1344 erweiterte Graf Bernhard von Ravensberg den Verpfändungsumfang der Burg gegenüber den Burgmännern um 20 Mark. Diesen Betrag hatten die Burgmänner vorgeschossen zum Bau einer Ummauerung. Zu diesem Zeitpunkt erhielt die Burg wohl den heutigen Umfang durch Einbeziehung der „Oberen Vorburg“ und der „Unteren Vorburg“.

In der Folgezeit hat die Grafschaft Ravensberg von der Burg Limberg aus nach und nach die Landeshoheit über das spätere Amt Limberg zu errungen, wie es 1556 im Ravensbergischen Urbar beschrieben ist.