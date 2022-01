Um die Corona-Schnelltest-Kampagne in Form von kostenlosen Bürgertestungen weiter zu unterstützen, eröffnen Schusters Apotheken aus Lübbecke (Stern, Neue, Gänsemarkt und Nord-Apotheke) an diesem Samstag, 8. Januar, in Preußisch Oldendorf ein weiteres Corona-Testzentrum auf dem Gelände des Motorparks am Wiehen, Langenhegge 20.

Schusters Apotheken eröffnen an diesem Samstag neues Schnelltest-Zentrum in Preußisch Oldendorf

„Das neue Zentrum wird in Form eines Drive-In-Testcenters ausgelegt“, sagt Florian Gerdom im Gespräch mit dieser Zeitung. Er ist bei Schusters Apotheken für die Testzentren zuständig und den ganzen Freitag über für den Aufbau in Preußisch Oldendorf im Einsatz. „Die Teststelle wird als Einbahnstraße über das Gelände führen“ erklärt er. Die Einfahrt erfolge über Tor 1 des Motorparks an der Kreuzung Langenhegge und Ziegeleistraße. „Mit einer großzügigen Runde über die Kartbahn zu zwei Check-Ins geht es weiter zu den zwei Teststellen in einer Halle“, erläutert Gerdom weiter. Die Ausfahrt wird über das Haupttor gegenüber Pre Zero erfolgen.

Beschilderung ab der B 65



Schon von der B 65 aus ist die Wegführung großzügig beschildert. „Es ist günstig, dass das Testangebot unweit der Bundesstraße gelegen ist. Gleichzeitig ist es auch von Vorteil, dass die Zufahrt zum Gelände so lang ist, dass es sicherlich nicht zu Rückstaus bis zur B65 kommen wird, wie es sie vor einigen Wochen in Blasheim gegeben hat“, sagt Florian Gerdom. Den Antrag zur Beauftragung für das neue Testzentrum hätten Schusters Apotheken bereits vor Weihnachten beim Corona-Krisenstab des Kreis Minden-Lübbecke eingereicht. „Doch einerseits musste erst die Beschilderung fertiggestellt werden und dann kamen noch die Feiertage und der Jahreswechsel dazu.“

In der Halle auf dem Gelände sind zwei Teststationen eingerichtet, um Wartezeiten gering zu halten. Foto: Andreas Kokemoor

Das Drive-In-Testcenter wird, wie Gerdom erklärt, anfangs täglich von 14 bis 20 Uhr öffnen. Besucher können sich im Auto, auf dem Fahrrad oder auch gern auf einem Spaziergang testen lassen. Das Ergebnis erhalten die Getesteten schon nach etwa 20 Minuten per E-Mail oder Abruf eines QR-Codes. „Wir bitten dringend darum, dass Besucher sich zu jedem Test einen Termin über unsere Website www.schnelltest-am-motorpark.de erstellen, damit wir mit den Daten arbeiten können und der Test so schnell und reibungslos wie nur möglich abläuft“, sagt Florian Gerdom. Sollten einmal zu einer bestimmten Uhrzeit keine freien Termin-Slots mehr verfügbar sein, sei es im Notfall möglich, einfach ein beliebiges Zeitfenster auswählen.

Die Kapazität des Testzentrums liegt nach Gerdoms Angaben bei bis zu 100 Tests und mehr pro Stunde. „Weil in einem Auto auch mehr als Person sitzen kann, die getestet werden können, liegt die maximale Anzahl von Tests also in sechs Stunden Öffnungszeit am Tag bei 600 bis 800 Tests.“ Aufgrund der Regeln für Tests am Arbeitsplatz hätten auch schon Firmen wegen Testangeboten nachgefragt.

Zu Engpässen beim Nachschub von Tests wird es nach seiner Überzeugung nicht kommen. „Wir verwenden ja nicht die üblichen einzeln verpackten Test, wie sie im privaten Bereich für Selbsttests verwendet werden.“ Bei diesen sei es wohl zwischenzeitig aufgrund der großen Nachfrage vorgekommen, dass es schwierig war, sie zu bekommen. „Wir kaufen die Tests in größeren Packs. Es sollte wohl nicht vorkommen, dass uns die Tests ausgehen. Das sehe ich nicht kommen“, ist sich Florian Gerdom sicher. Allerdings seien die Einkaufspreise der Tests erheblich gestiegen. Für den Bürger, für den die Corona-Tests im Motorpark am Wiehen kostenlos durchgeführt werden, macht das natürlich keinen Unterschied.

Sicher sein können sich die Besucher bei der Qualität der Tests, die Schusters Apotheken in all ihren Testzentren verwenden. „Sie sind von der EU zertifiziert und wir haben gerade frisch die Bestätigung, dass unsere POC-Antigen-Tests auch zum Nachweis der Omikron-Variante geeignet sind“, sagt der Fachmann.