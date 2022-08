Mittlerweile hat die Gruppe, die heute 14 Mitglieder umfasst, sich 1114 Mal jeweils dienstags im Winterhalbjahr zum Wandern und ab Frühjahr bis Herbst, solange es das Wetter zulässt, zum Radfahren getroffen. Dabei wurde jetzt die 30.000-Kilometer-Marke geknackt, ungefähr 5000 Kilometer wurden gewandert und 25.000 Kilometer unter den Sattel genommen.

Die wöchentlichen Aktivitäten sind jedoch nicht alleiniger Zweck – es wird nämlich jedes Mal ein Ziel angesteuert, ein Café oder eine Bäckerei, wo es leckeren Kuchen und Kaffee dazu gibt sowie Gelegenheit, Neuigkeiten, Sportergebnisse oder welt- und lokalpolitische Ereignisse zu diskutieren und zu kommentieren. Es ist also immer auch ein gemütlicher Treff, wobei sich die besten Treffpunkte im Laufe der Jahre herausgestellt haben.

Beim Treffen im Scheunen-Café in Brockum (von links): Horst Rüter, Heinrich Wildemann, Klaus Vortmeyer, Klaus Köster, Karl Wilhelm Finke, Wilfried Schnittker, Friedhelm Spreen, Rainer Höke, Willi Koch und Rolf Köster, sitzend die Gründungsmitglieder Friedhelm Unland und Günter Hartmann. Foto: PM

Ein besonders beliebtes Ziel, bereits mehr als 50 Mal, ist das Scheunen-Café mit Hofladen in Brockum auf der Nordseite des Stemweder Bergs, „wo die Familie Lammert ihre Gäste mit einer ausgezeichneten Kuchenauswahl selbst gebackener Torten und Topfkuchen verwöhnt und immer Zeit ist für einen kleinen Schnack oder witzige Anekdoten, eine wirklich angenehme und herzliche Atmosphäre“, gerät die Gruppe ins Schwärmen. „Und die Tortenstücke fallen garantiert nicht schmal aus, was uns besonders gut gefällt.“

Aber es gab noch einen weiteren Anlass zur Freude, denn die Firma Home Deluxe mit Sitz in Alswede und Bad Holzhausen – mittlerweile im Sponsoring aktiv in der Formel 1, beim SC Paderborn (das Stadion trägt den Namen „Home Deluxe Arena“) und bei Arminia Bielefeld – hat den heimischen Hobbysportlern ein signalorangefarbenes Sommertrikot gestiftet, das nun erstmals getragen wurde. Damit sind die Radler nicht zu übersehen. „Ein herzlicher Dank der Gruppe gilt dem großzügigen Spender“, so die Mitglieder.

Das Motto lautet nach wie vor: „Solange die Füße tragen wird weiter gewandert und geradelt!“ Mehrtagestouren wie noch im vergangenen Jahr mit dem Weser-Radweg werde es wahrscheinlich nicht mehr geben, stattdessen seien aber mehrere Tagestouren geplant beziehungsweise bereits absolviert. „Und sollte das Wetter tatsächlich an einem Dienstag mal nicht passen – entweder total verregnet oder auch schon mal zu heiß – dann ist die Bäckerei Schröder in Preußisch Oldendorf immer noch eine tolle Alternative, um sich verwöhnen zu lassen“, betont die Gruppe.