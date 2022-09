"Die Arbeit ist noch nicht getan"

Auf über 300.000 Euro bezifferte Bürgermeister Steiner die Summe, die seit dem Beginn der Restaurierung in die erfolgten Forschungs- und Bauprojekte floss, ein Drittel davon habe der Verein selbst durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsoring aufgebracht.

„Wenn die Steine sprechen könnten, hätten sie sicher einiges zu berichten, über ihre Geschichte und auch über die Stadt Preußisch Oldendorf, denn im Grunde genommen ist die Burg Mittelpunkt und Keimzelle unserer Stadt“, sagte Marko Steiner zur Begrüßung. Kraft seines Amtes als Bürgermeister steht er dem Verein vor.

„Als der Verein damals ins Leben gerufen wurde, war der Turm in einem ziemlich erbärmlichen Zustand. Einer der Gründer war Manfred Beermann, der Motor für so vieles in unserer Stadt gewesen ist. Er hatte es sich zum persönlichen Anliegen gemacht diesen Turm für die Nachwelt zu erhalten und in diesem Auftrag stehen wir heute hier“, würdigt Marko Steiner die Verdienste des 2014 verstorbenen ehemaligen Stadtdirektors, „in diesem Auftrag führen wir den Verein auch fort um das Wahrzeichen unserer Stadt zu erhalten, das Bestandteil des alten Stadtwappens war.“

Der Verein zur Erhaltung der Burgruine Limberg hat sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Der 1. Vorsitzende des Vereins, Bürgermeister Marko Steiner, bedankt sich für den unermüdlichen Einsatz der und die Spendenbereitschaft der Vereinsmitglieder. Foto: Peter Götz

Ebenfalls bei der Gründung im Januar des Jahres 1982 dabei war Christian Streich, seit langem ist er Geschäftsführer und 2. Vorsitzender des Vereins. Er sei heute der Motor der Aktivitäten, lobt Steiner, und durch Streichs umfassendes Engagement mache er ihm die Arbeit des 1. Vorsitzenden sehr einfach.

Dritter im Bunde der anwesenden Gründungsmitglieder war Dieter Besserer, der 1982 Stadtheimatpfleger in Preußisch Oldendorf wurde. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Geschichte von Limberg und Schwedenschanze. Dabei ist er maßgeblich und unermüdlich an umfangreichen Publikationen zu historisch-heimatlichen Themen beteiligt. Für ihn ist die Arbeit des Vereins mit dem Erhalt des Turms noch lange nicht getan.

Dieter Besserer, Stadtheimatpfleger a. D. hat im Laufe der vergangenen 40 Jahre viel geforscht und zu umfangreichen Veröffentlichungen beigetragen. Foto: Peter Götz

„Die Burg ist in einem guten Zustand, aber das bleibt nicht so. Auch während der 40 Jahre Vereinszeit ist das nicht so geblieben. Es musste ein neues Dach kommen, auch gibt es hier und da immer wieder Stellen, die ausgebessert werden müssen und so werden wir als Verein auch in Zukunft eine Daseinsberechtigung haben“, lautete sein Fazit. Er hoffe, dass der Verein noch möglichst lange bestehe.

Wie lange die Mauern der Ruine auf dem Limberg tatsächlich schon bestehen, ist schwerlich genau zu ergründen, der Zweck des Baus liegt jedoch auch nach 200 Jahren des Verfalls klar auf der Hand. Über 400 Jahre wurde von dort aus unter wechselnder Herrschaft politische Macht ausgeübt, dieser Machtanspruch verteidigt und nach Kräften militärisch ausgebaut, zumindest bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Da wurde der damaligen Besitzer, Kurfürst Friedrich III von Brandenburg (später Preußenkönig Friedrich I), seiner Burg überdrüssig.

„Das Haus Limberg, welches wegen Baufälligkeit niemand mehr bewohnen könne, ist zu demolieren. Es ist dem Volke und dem Lande nicht von geringstem Nutzen, weil es an keinem Gebirgspasse gelegen, hingegen bei Kriegszeiten dem Feinde zum Raubneste dienen könne“, soll Friedrich I. im Jahr 1695 verfügt haben – ganz wurde der Plan des Herrschers bis heute tatsächlich nicht. Zu verdanken ist das nicht zuletzt den Aktivitäten von Manfred Beermann, Dieter Besserer, Christian Streich und vielen weiteren Vereinsmitglieder und Förderern.