Die Dorfgemeinschaft trifft sich gern auf einen Wein

Gemütlicher Abend im rustikal geschmückten Alten Pferdestall in Hedem

Preußisch Oldendorf

Wein, Spuntekäs und anderen Köstlichkeiten - das alles und natürlich ein gemütlicher Abend in geselliger Runde erwartete die Besucher des Weinfests in Hedem. Der gemütliche Abend im rustikal geschmückten Alten Pferdestall scheint sich so langsam zu einem Publikumsliebling zu entwickeln.

Von Eva Rahe