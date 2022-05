„Die Reaktivierung ist sehr aussichtsreich“

Schon seit mehreren Jahren rühren die Vorkämpfer für einen klimafreundlichen Personennahverkehr am Fuße des Wiehengebirges mit vielen kleinen und großen Veranstaltungen die Werbetrommel für ihr Herzens-Projekt: die Reaktivierung der Personenzüge auf den Gleisen der Wittlager Kreisbahn.

Was für den Güter- und Museumszugverkehr geht, sollte doch auch für die Beförderung von Schülern, Pendlern und Touristen möglich sein – so der Anspruch der ÖPNV-Lobbyisten vom „Verkehrsclub Deutschland“ und dem „Pro-Bahn-Fahrgastverband“, deren hochrangige Vertreter in Person von Thomas Dippert, Uwe Hartmeyer (VCD) und Rainer Engel (Pro Bahn) kürzlich auf Einladung der Bad Essener SPD über die aktuelle Entwicklung hinsichtlich ihres Anliegens berichteten. Schließlich hatten sich die Sozialdemokraten genau dieses Thema im vergangenen Jahr auf die Kommunalwahlkampf-Fahnen geschrieben.