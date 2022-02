Einbruch in das Forsthaus Limberg in Börninghausen beschäftigt Polizei

Preußisch Oldendorf-Börninghausen

In den Nachtstunden zu Mittwoch sind bisher unbekannte Täter in das Forsthaus Limberg an der Burgstraße in Börninghausen eingebrochen. Den Erkenntnissen nach hebelten die Täter zunächst ein Fenster im Bereich des Restauranteingangs auf und entwendeten aus dem Gastronomiebereich in der Folge hochwertige Spirituosen und Bargeld.