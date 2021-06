Diskussionsabend soll den Stillstand beim Sportplatzneubau beenden

Preußisch Oldendorf (WB). ,,Still ruht der See‘‘. Diese Redewendung trifft auch in der schon seit Jahren geführten Diskussion um einen zweiten Sportplatz an der jetzigen Sekundarschule in Preußisch Oldendorf zu. Deshalb möchte der OTSV mit der Einladung zu einem Diskussionsabend am Mittwoch, 24. Juni, Bewegung in die Angelegenheit bringen.