Dorfgemeinschaft freut sich auf den Schnatgang

Los geht es in Hedem am Sonntag, 23. Oktober - Tradition neu belebt

Preußisch Oldendorf-Hedem

Die Hedemer Dorfgemeinschaft lädt zum siebten Mal zu einem Schnatgang ein. Los geht es am am Sonntag, 23. Oktober, entlang der Hedemer Grenze in Richtung Lashorst. Der Start ist gegen 14.15 am Hof Ossenschmidt, Hedemer Masch 3.