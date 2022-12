Drei Chöre aus Bad Holzhausen geben Nikolauskonzert

Los geht es um 19 Uhr in der Kirche zu Bad Holzhausen. Es soll gemeinsam musiziert und gesungen werden.

Verstärkung willkommen

Alle drei Gruppen freuen sich immer über neue Teilnehmer in ihren Reihen. Treffen und erreichen kann man die Gruppen wie folgt:

Den Chor Lunedi Sera an ihrem Probentag, jeden Montag um 20 Uhr im Gemeindehaus Bad Holzhausen. Wer Lust hat, mitzumachen, wende sich bitte an Bärbel Kuhlemann. Kontakt zu Bärbel Kuhlemann bekommt man über das Gemeindebüro in Bad Holzhausen und Börninghausen. Gemeindebüro Bad Holzhausen, Pfarrstraße 1, Preußisch Oldendorf, Telefon: 05742/3306, [email protected], Gemeindebüro Börninghausen, An der Kirche 11, Preußisch Oldendorf, Telefon 05742/2303, [email protected]

Den Posaunenchor Bad Holzhausen, an seinem Probentag, jeden Dienstag um 19 Uhr im Gemeindehaus Bad Holzhausen. Wer Lust hat, mitzumachen, wende sich bitte an Frank Kröger. Kontakt zu Frank Kröger bekommt man über das Gemeindebüro in Bad Holzhausen und Börninghausen. Gemeindebüro Bad Holzhausen, Pfarrstraße 1, Telefon: 05742/3306, [email protected], Gemeindebüro Börninghausen, An der Kirche 11, Telefon: 05742/2303, [email protected]

Fragen an das Blasorchesters Bad Holzhausen können per E-Mail, WhatsApp oder auch telefonisch an das Blasorchester Bad Holzhausen gestellt werden: Über den 1. Vorsitzenden Frank Lange unter Telefon 0170/8317105, [email protected] oder den Geschäftsführer Mathias Böhme, Telefon: 01522/8880720, [email protected] oder in einer der Projektproben. Digital ist das Blasorchester erreichbarunter www.blasorchester-holzhausen.de.

Alle Musikgruppen kann man natürlich auch bei dem Nikolauskonzert am 6. Dezember um 19 Uhr in der Kirche zu Bad Holzhausen gerne ansprechen.