Börninghausen: Dritter Drogenlabor-Prozess beginnt

Börninghausen/Bielefeld

Das Feuer in der Lagerhalle in Börninghausen und die damit einhergehende Entdeckung des Drogenlabors ist nun schon mehr als drei Jahre her. Doch die Prozesse gegen die Beschuldigten ziehen sich hin. Am Landgericht Bielefeld beginnt am Donnerstag, 11. August, der Prozess gegen einen 60-jährigen Niederländer wegen des Verdachts des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Von Viola Willmann