Preußisch Oldendorf: DRK geht für Einsatzfahrzeug an die Rücklagen

Von einer neuen Anschaffung ist auf der Jahreshauptversammlung des DRK Preußisch Oldendorf berichtet worden. Zudem will sich der Verein besser für die Nothilfe bei großen Schadenslage wie der Flutkatastrophe im Ahrtal vorbereiten.

Jahreshauptversammlung in der Sekundarschule

Der DRK-Vorstandsvorsitzende Stephan Prenzel begrüßte in der Aula der Sekundarschule neben den Mitgliedern auch Bürgermeister Marko Steiner, den neuen DRK-Kreisverbandsvorsitzenden Michael Kasche sowie den DRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Besser.

Prenzel berichtete unter anderen von der Beschaffung eines Fahrradgespannes für Flüchtlinge in der Unterkunft in Getmold, durch die Müttern mit jungen Kindern mehr Mobilität ermöglicht werden konnte. Ein wichtiger Fokus soll in Zukunft auf den Ausbau der eigenen Fähigkeiten des Ortsvereins zur Nothilfe bei größeren Schadenslagen vor Ort liegen, da man beim Einsatz während der letzten Flutkatastrophe im Ahrtal klar erkennen konnte, wie entscheidend dort die Arbeit der DRK-Ortsvereine für die Menschen war.

DRK will neues Zukunftskonzept entwickeln

„Hier müssen mittelfristig neue Raumkonzepte entwickelt und zusätzliche Ausrüstung angeschafft werden“, sagte Stephan Prenzel. Für die erfolgreiche Umsetzung werde es dabei entscheidend, mehr Fördermitglieder und Spender zu gewinnen, um ein neue zu entwickelndes Zukunftskonzept umsetzen zu können. Für dieses Zukunftskonzept sollen Befragungen von Aktiven, Fördermitgliedern und Nichtmitgliedern bei Veranstaltungen durchgeführt werden, um ein klares Bild der Bedürfnisse zu bekommen. Dieses soll dann in Workshops ausgewertet und entwickelt werden.

Nach dem Vorstandsvorsitzenden berichtete die stellvertertende Vorsitzende und Blutspendebeauftragte Ulrike Hermjohannes über die Blutspende im vergangenen Jahr. Sie berichtete glücklicherweise von sehr treuen Blutspendern, die helfen die Versorgung zu sichern. Sorge bereitet aber die Zukunft, da die Altersstruktur der Blutspender noch zu wenig junge Blutspender hat. Zwar gab es auch diverse Neuspender, „aber es werden einfach mehr gebraucht“, so Hermjohannes. Berichtenswert war auch, dass bei der letzten Blutspende in Preußisch Oldendorf zum ersten Mal seit Pandemiebeginn Vor-Ort-Verpflegung nach der Blutspende angeboten werden konnte – statt der bis dahin genutzten Verpflegungstüten.

Anwesende geehrte Mitglieder des DRK Preußisch Oldendorf (von links): Edith Niemeyer (als Leitung), Ulrike Hermjohannes (als Vorstand), Heiko Klawuhn, Stephan Prenzel, Jannis Rinne, Julia Kreisnkamp und Michael Blech. Foto: DRK

2000 Dienststunden geleistet

Heiko Klawuhn berichtete anschließend als Leiter der Rotkreuzgemeinschaft über viele spannende Dienst im vergangenen Jahr, die besonders im Mai und Juni außerordentlich häufig anstanden. Natürlich gab es auch Einsätze im überörtlichen Katastrophenschutz, die durch den hervorragenden Ausbildungsstand der aktiven Helfer erfolgreich gemeistert wurden. Ingesamt wurden allein durch die Rotkreuzgemeinschaft (Bereitschaft)etwa 2000 Dienststunden geleistet, was für den kleinen Ortsverein Preußisch Oldendorf sehr beachtlich ist. Besonders freute sich Heiko Kalwuhn über die Stabilität der Gemeinschaft, die praktisch keine Verluste durch die Pandemiezeit erleiden musste. Vielmehr fanden sogar mehrere Nachwuchskräfte den Weg zum DRK.

Heiko Klawuhn und Edith Niedermeyer (Leiterein der Rotkreuzgemenischaft) ehrten danach einige aktive Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft. Diese sind:

5 Jahre: Ralf Twele

10 Jahre: Jannis Rinne und Raymond Burgess

35 Jahre: Heiko Klawuhn

40 Jahre: Michael Blech und Stephan Prenzel

Neues Einsatzfahrzeug soll angeschafft werden

Schatzmeisterin Maren Heidenreich berichtete über die Wirtschaftsplanung 2023. Die allgemeinen Posten des Planes sind weitgehend unverändert geblieben, wobei die Einnahmen konservativ geschätzt wurden. Da in diesem Jahr ein Ersatz für ein Einsatzfahrzeug angeschafft werden muss, bleibt nichts anderes übrig, als auf die bewusst gebildeten Rücklagen zurückzugreifen, um die entstehenden Kosten auszugleichen.

Da mehrere Vorstandsmitglieder aus dem Vorstand aus persönlichen Gründen ausscheiden wollten, wurden Nachwahlen zum Vorstand nötig. Als neue Schatzmeisterin konnte Anika Temme gewonnen und durch Wahl bestätigt werden. Auch ein neuer Schriftführer wurde mit Axel Carstens gefunden. Zusätzlich konnte auch mit Karin Treichel eine neue Beisitzerin gewonnen werden. Die scheidenden Vorstände wurden mit einem ausdrücklichen Dank für die geleistete Arbeit gewürdigt.