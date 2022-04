Ein fast unglaubliches Leben

Berühmter Gast in Getmold: Ehemalige Trucker-Ikone und Weltenbummler Roman Bont hat viel zu erzählen

Preußisch Oldendorf

Im „Möwennest“ am Kanal in Getmold hat schon so mancher weit gereiste Gast angenehme Tage verbracht. Doch ein Mensch wie Roman Bont ist Betreiber Heinz Hegerding noch nicht begegnet. „Roman hat eine fast unglaubliche Lebensgeschichte“, sagt er. Und das ist ganz und gar nicht übertrieben.

Von Arndt Hoppe