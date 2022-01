Ein Leben auf Achse

Sein gesamtes Hab und Gut transportiert Ingo mit seinem Fahrrad und auf einem Anhänger. Der Obdachlose ist seit Jahren im norddeutschen Raum unterwegs, mit dem Allernötigsten: Zelt, Schlafsack und Gaskocher – und das zu jeder Jahreszeit, ob Sommer oder Winter. An den Feiertagen war er auch in Preußisch Oldendorf unterwegs.

Obdachloser Ingo war an den Feiertagen mit dem Rad auch in Preußisch Oldendorf unterwegs

Erster Weihnachtstag nachmittags in Dahlinghausen. Die Sonne strahlt von einem blauen Himmel und die Temperaturen sind gerade mal über dem Gefrierpunkt. In einem Buswartehäuschen sitzt ein Mann, neben sich eine Flasche mit einem Getränk und parkend an der Bank ein seltsames Gefährt, ein Fahrrad mit Anhänger, voll beladen. Er kommt aus Richtung Preußisch Oldendorf. Fahrzeuge aus beiden Richtungen der Bundesstraße schnellen vorüber. Weihnachten steht ja hauptsächlich für Besuche im Familienkreis oder bei Verwandten. Der Mensch ist unterwegs.