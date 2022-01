Einblicke in Planungsunterlagen

Änderungen von Bebauungs- und Flächennutzungsplan für Gewerbepark „Hammerland“ in Preußisch Oldendorf

Bad Holzhausen/Preußisch Oldendorf

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat eine Änderung des Bebauungsplan (B-Plan) für das Gewerbegebiet „Hammerland“ in Bad Holzhausen öffentlich bekannt gegeben. Dasselbe gilt für eine im Parallelverfahren beschlossene Flächennutzungsplanänderung im Bereich des Gewerbegebietes Hammerland am Lerchenweg und des Gewerbeparks „Große Aue“ am Echterbrocksweg.

Von Arndt Hoppe