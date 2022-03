Nabu installiert Nistkasten im Kirchturm der St.-Ulricus-Kirche in Börninghausen

Börninghausen

Seit einigen Tagen ist er bezugsfertig, der neue Eulenkasten in der St.-Ulricus-Kirche in Börninghausen. Er bietet eine Bleibe für die nachts jagenden Greifvögel, aber auch Turmfalken beziehen gerne eine Nisthilfe in einem Kirchturm.