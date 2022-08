Eine Partnerschaft der Ordnungskräfte

Preußisch Oldendorf/Lübbecke/Minden

Preußisch Oldendorf und die Kreispolizeibehörde haben eine Ordnungspartnerschaft geschlossen. „Das ist ein weiterer Schritt in einer bereits sehr guten Zusammenarbeit, um die Sicherheit in der Stadt weiter zu verbessern“, sagte Bürgermeister Marko Steiner am Montagnachmittag, bevor er gemeinsam mit Landrätin Anna Katharina Bölling, als Leiterin der Kreispolizeibehörde, eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten.

Von Arndt Hoppe