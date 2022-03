Eine Quote für Ökostrom aus Neuanlagen

Preußisch Oldendorf

„Ökostrom mit Neuanlagenquote“ – so lautet die Zauberformel hinsichtlich der Erzeugungsqualität elektrischer Energie, die ab dem 1. Januar 2023 für Geräte gilt, die in öffentlichen Abnahmestellen der Stadt Preußisch Oldendorf verbraucht werden. Mit diesem Thema hat sich der Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus der Stadt in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der CDU-Fraktion auseinander gesetzt.

Von Peter Götz