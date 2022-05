Einweihung Erich-Tischer-Gedächtnis-Sitzplatz mit Freunden und Nachbarn am Mergelsbrink in Preußisch Oldendorf

Erich Tischer wäre in diesem Sommer 102 Jahre geworden. Er ist vielen Bürgern durch sein freundliches Wesen, sein vielseitiges Interesse an Kultur und die lebendigen Artikel aus dem Rundblick bekannt. Er verstarb im Januar 2021. In der Traueranzeige baten seine Kinder um eine Spende für die Renovierung des Chorfensters der St.-Dionysius-Kirche in Preußisch Oldendorf. Dieser Wunsch des beliebten Seniors wurde bereits erfüllt. Mit dem Geld aus der Notgemeinschaft seines ehemaligen Arbeitgebers, der Firma Vortella, wurde nun ein Ort zum Verweilen geschaffen.

In seiner Ansprache dankte Dr. Wolfgang Tischer den vielen Beteiligten, die an der Umsetzung dieses Platzes beteiligt waren. Zusammen mit seiner Schwester Claudia Waldheuer und den geladenen Gästen gab es in Erinnerung an Erich Tischer an seinem Lieblingsort neben seinem Lieblingsgetränk weitere kleine Leckereien. Die neue Sitzgruppe, die von der Stadt auf der vorbereiteten Fläche aufgestellt wurde, konnte somit ihre erste Bewährungsprobe meistern – zumindest die nach der feierlichen Einweihung.

Die goldene Plakette auf der „Erich-Tischer-Gedächtnis-Bank“ am Mergelsbrink erinnert an den bekannten, 2021 verstorbenen Preußisch OIdendorfer. Foto: Silke Birkemeyer

Denn schon im Vorfeld wurde der Platz oft in Anspruch genommen, wie Nachbar Hans-Jürgen Hoffmann erzählte. Besonders gerührt habe ihn eine Gruppe kleiner Kinder, die ausgestattet mit einem Bollerwagen dort ihr Frühstück eingenommen habe.

Eingeladen waren neben Nachbarn und Freunden auch die Vertreter der Stadt, Michael Reimann und Thorsten Ellinghausen. Sie waren für die rechtliche und faktische Umsetzung des Platzes verantwortlich. „Für diesen Aussichtsplatz auf dem Privatgelände von Herrn Stullmann ist die öffentliche Nutzung durch einen entsprechenden Vertrag geregelt“, erläuterte Michael Reimann die besondere Konstellation. Selbstverständlich hätten im Vorfeld auch Gespräche mit den Nachbarn stattgefunden. Nur im Einvernehmen mit allen Beteiligten sei es möglich gewesen, diesen Platz mit Aussicht zu schaffen. Dem Anlass entsprechend hatte der warme Regen des Vormittags pünktlich um 12 Uhr geendet, sodass Gastgeber und Gäste den Blick in die Ferne und sogar einige Sonnenstrahlen genießen konnten.