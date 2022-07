Erneuter Einbruch im K&K-Markt in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf

Zum zweiten Mal innerhalb von nur einer Woche sind Unbekannte in den K&K-Markt an der Marktstraße in Preußisch Oldendorf eingebrochen. Erst am frühen Freitagmorgen der vergangenen Woche war der unweit der Mindener Straße/B65 gelegene Verbrauchermarkt ins Visier von Kriminellen geraten.