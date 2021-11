Fachkräfte und Azubis sind gefragt

Mit Qualität aus Ostwestfalen wirbt der „präzise Lösungsfinder in der Metallverarbeitung“. Das Unternehmen verspricht zuverlässige und intelligente Lösungen für jede Herausforderung mit seinem vielfältigen Maschinenpark: vom Prototyp bis zur Serie, vom Werkstück bis zur Baugruppe. „Im Vordergrund stehen Unternehmenswerte wie Schnelligkeit, höchste Qualität und die Fertigung aus einer Hand“, heißt es seitens der Firma mit Sitz in Bad Holzhausen. Als Lohnfertiger mit 14 CNC-Dreh- und Fräsmaschinen sowie einem 3D-Drucker für die additive Fertigung von Metallteilen aus Metallpulver gewährleiste Frank Aussieker zudem durch seine optimale Unternehmensgröße hohe Flexibilität zum fairen Preis.

Der in Bad Holzhausen ansässige Betrieb, der 1969 gegründet und 2003 von Friedrich Aussieker an Sohn Frank Aussieker übergeben wurde, ist mit einem Team von 25 Mitarbeitern und fünf Auszubildenden „gerne ganz nah am Kunden, wenn man uns lässt“, so Aussieker. Bedauerlicherweise war und wird der Wunsch coronabedingt erstmal ziemlich eingeschränkt und nur bedingt möglich sein. Auch musste Frank Aussieker phasenweise auf Kurzarbeit umstellen und kämpft aktuell mit Material- und Lieferengpässen. Umso wichtiger sei es jetzt, akquisitorisch zu agieren, um neue Kunden zu gewinnen und eine breite Aufstellung zu sichern.

Unabdingbar für die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens seien qualifizierte und motivierte Mitarbeiter – „und die zu finden ist schon eine Herausforderung“. Deshalb ist das Unternehmen zusätzlich ein Ausbildungsbetrieb, um diese Ressource zu fördern. Fachkräfte sind jederzeit gefragt, aber auch Azubis für den Beruf Zerspanungsmechaniker, Fachrichtung Frästechnik, werden sowohl rückblickend für dieses als auch für nächstes Jahr gesucht.

„Wer also auf Metall steht und es auch gerne dreht“, einfach mal bei Firma Aussieker, Am Alten Markt 30 in Bad Holzhausen unter Telefon 05742/931910 anrufen und Unternehmensinhaber Frank Aussieker ansprechen.

Fachkräftemangel, Lieferengpässe, Auftragslage, Standorterweiterungen und Zukunftsperspektiven waren vorrangige Themen beim Messebesuch von Bürgermeister Marko Steiner, der das Unternehmen in Bad Salzuflen besuchte.