Kostenlose sonntägliche Minikonzerte am Balkenkamp in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf

Musikliebhaber können sich auf eine Fortsetzung der Fenstermusik am Balkenkamp in Preußisch Oldendorf freuen. Ab Mai gibt Pianistin Anna-Maria Pfotenhauer, begleitet von Claudia Onnebrink oder anderen, wieder regelmäßig am Sonntagnachmittag am offenen Fenster des Hauses Am Balkenkamp 2 bei freiem Eintritt Minikonzerte.