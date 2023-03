Folk und Rock in Börninghausen

Preußisch Oldendorf

Zwei Tage volles Programm! Von Bands bis Chöre, von Hüpfburg bis Konfetti-Regen und von Bratwurst bis Bierstand, das Bergfest im Eggetal war ein voller Erfolg. Hinzu kam herrliches Wetter, so dass am Samstag Abend und am Sonntag zum Familientag mehr als 700 Besucher ins Eggeta...

Von Eva Rahe