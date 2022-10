Frauen können alles - Männer auch

Das Plakat zeigt zwölf Menschen, die in männer- beziehungsweise frauenuntypischen Berufen arbeiten - und zwar in heimischen Unternehmen und Einrichtungen. "Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, nicht wie sonst häufig üblich Models für die Fotos zu nehmen, die bestimmte Berufe darstellen", sagt Andrea Kneller. "Es ging uns darum, echte Menschen aus diesen Berufen vorzustellen - aus unserem Kreisgebiet." So werde die Botschaft authentischer vermittelt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar