Frühchen Lotta ist Neujahrsbaby Nr.1

Preußisch Oldendorf

Das wahrscheinlich erste Neujahrsbaby 2022 in Ostwestfalen-Lippe hat im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden das Licht der Welt erblickt und das deutlich zu früh. Die kleine Lotta, nur 1,9 Kilogramm schwer und 46 Zentimeter groß bei der Geburt, sollte eigentlich erst am Valentinstag zur Welt kommen. Doch am frühen Silvesterabend ging plötzlich alles ganz schnell, wie Vater Dietrich Nunnenkamp (31) aus dem Preußisch Oldendorfer Ortsteil Schröttinghausen berichtet.

Von Louis Ruthe