Frühlingsfarben gegen den Wintereinbruch

Kaffeefest mit acht beteiligten Cafés in Bad Holzhausen – Kaffeetafeln, Quiz und Marktstände im Haus des Gastes

Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen

Der plötzlichen Rückkehr winterlicher Temperaturen hat Bad Holzhausen am Sonntag mit seinem frühlingshaften Kaffeefest getrotzt. In Zusammenarbeit mit dem Verein Stadtmarketing luden acht beteiligte Cafés nicht nur in ihre eigenen Betriebe ein, sondern präsentierten sich auch im Haus des Gastes.

Von Arndt Hoppe