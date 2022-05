Für Freude im „Alltagsgrau“

Die bekannte Lobpreisband „Koenige und Priester“ tritt am Samstag, 11. Juni, in Preußisch Oldendorf im Rahmen der Stiftungskonzerte auf und spielt ihre aktuelle „Leuchtfarben-Tour“. Karten gibt es im Gemeindebüro und in der Christlichen Bücherstube in Espelkamp.

Foto: Koenige und Priester