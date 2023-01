Preußisch Oldendorf: Für Viertklässler steht der Schulwechsel an

Preußisch Oldendorf

Am Ende dieses Schuljahres steht für viele Kinder der Übergang von der 4. Klasse der Grundschule in die 5. Klasse der weiterführenden Schule an. Auch in Preußisch Oldendorf werden deshalb bald wieder die Anmeldungen für die neuen Fünftklässler entgegengenommen.