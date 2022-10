Gefangene kamen zum Tischler ins „Arrestlokal“

Preußisch Oldendorf

Der Bezirksbeamte der Polizei hat ein kleines Büro im Rathaus der Stadt Preußisch Oldendorf. Es ist nicht dauerhaft besetzt. Wer beispielsweise des nachts ein Vergehen anzeigen möchte, der muss sich an die Beamten in Lübbecke wenden. In der dortigen Wache existieren zudem Gefängniszellen – diese Einrichtung fehlt im Oldendorfer Rathaus. Es gab jedoch eine Zeit, als die Stadt noch ein eigenes Gefängnis besaß. Allerdings muss man sich die Situation ganz anders als heutzutage vorstellen.

Von Sebastian Schröder