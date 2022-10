Gemeinsam Singen und die Zukunft gestalten

Preußisch Oldendorf - Lashorst

„Wann wird man je versteh‘n?“ - so stand es bundesweit synchron auf allen Liedtext-Leinwänden der „Deutschland singt“ - Veranstaltungen am 3. Oktober - welcher „Man“ genau damit gemeint ist, steht bekanntlich nicht im Text des 1955 von Pete Seeger geschriebenen Liedes „Where have all the Flowers gone“ - die Auswahl fällt, angesichts der russischen Angriffe in der Ukraine, nicht schwer.

Von Peter Götz