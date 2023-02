Getmolder blicken auf das Jahr 2022 zurück

Die Dorfgemeinschaft Getmold hat sich zur Jahreshauptversammlung in der Alten Schule getroffen. 21 Mitglieder informierten sich über die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft in der Alten Schule

Die Dorfgemeinschaft Getmold hat sich zur Jahreshauptversammlung in der Alten Schule getroffen. Unter anderem blickte der Vorstand auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres 2022 zurück.

Bei diesem Rückblick auf das Jahr 2022 wurde darüber informiert, dass die Alte Schule Getmold und die Schutzhütte im Verlauf des Jahres etwa 140 Mal für Treffen und Veranstaltungen genutzt worden sind. Unter anderem erklärte Vorstandsmitglied Karl Wärmker: „Die Singgemeinde Lashorst nutzt unsere Schule, bis die neue Unterkunft in Lashorst fertiggestellt ist.“ Dies solle voraussichtlich bis Ende 2023 der Fall sein. Zu Beginn des Jahres 2022 hätten von Januar bis März coronabedingt keine Veranstaltungen in der Alten Schule stattgefunden.

Im Freien konnten sich Dorfgemeinschaftsmitglieder jedoch schon im Februar bei sonnigem Wetter und Temperaturen um die 0 Grad zur Dorfplatzpflege treffen. Im März wurde Rindenmulch am Ortsausgangsschild nach Schröttinghausen verteilt. Darüber hinaus erinnerte der Vorstand der Dorfgemeinschaft daran, dass die Lindenbäume vor der Schule am 22. März des vergangenen Jahres 125 Jahre alt wurden.

Die erste größere Gemeinschaftsveranstaltung war am 28. April, als gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr der Maibaum aufgestellt wurde. Bei sonnigem Wetter war der Dorfplatz gut besucht.

Programm nimmt ab Mai Fahrt auf

Im Mai konnte das Veranstaltungsprogramm wieder mehr Fahrt aufnehmen. Am 5. Mai wurde die coronabedingt verschobene Jahreshauptversammlung nachgeholt. Dabei überreichte Willi Koch ein Buchgeschenk an Heiner Große-Dunker für dessen 17-jährige treue Heimatpflege. Außerdem trafen sich 23 Mitglieder im Mai zum gemeinsamen Frühstücken im Haus Annelie.

Von Mai bis Oktober pflegten Mitglieder der Dorfgemeinschaft an jedem ersten Montag im Monat ihren Dorfplatz. Der Radfahrverein „Fahrwohl Getmold“ unternahm von Mai bis September neun Radtouren, jeweils am zweiten und vierten Dienstag. Im Juni wurde auf dem Getmolder Dorfplatz der Lashorster Heimattag gefeiert. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte zudem im Juli endlich die 22. Radtour „Vier vom Kanal“ stattfinden.

Einige Termine 2023 in Getmold Foto: Die Dorfgemeinschaft Getmold teilt mit, dass sie einige Termine auf den Freitag verlegt hat, sodass auch Eltern teilnehmen können, deren Kinder den folgenden Tag nicht zur Schule müssen.

Donnerstag, 2. März: Klönabend

Sonntag, 19. März: Kaffeetrinken mit selbst gebackenen Torten

21. Mai: Frühstücken in Bad Holzhausen

Sonntag, 30. Juli: Radtour 4 vom Kanal ...

Weitere erfolgreiche Veranstaltungen waren: gemeinsame Grillabende auf dem Dorfplatz, das erste Kinderfest in Getmold (im August) sowie das Gedenken zum Volkstrauertag mit Kranzniederlegung am Ehrenmal und der Getmolder Spielzeugbasar. Das Jahr klang aus mit dem Aufstellen des Adventskranzes im November und der Nikolausfeier am 9. Dezember. Zum Ende des Jahres verzeichnete die Dorfgemeinschaft Getmold insgesamt 175 Mitglieder.

Der langjährige Ortsheimatpfleger Willi Koch hat ein 99-seitiges Heft Getmold 2022 zusammengestellt. Foto: Dorfgemeinschaft Getmold

Mitglieder bringen Anregungen vor

Die Anwesenden brachten nach dem Jahresbericht noch einige Anregungen vor. So würde das Getmolder Flohmarkteam den Dorfplatz gern etwas kinderfreundlicher gestalten. Dafür schlug es vor, dort eine Turnstange zu installieren. Ein weiterer Vorschlag aus der Runde lautete, dass 2023 wieder ein Getmolder Sommerfest organisiert und mit einer Live-Band gefeiert werden könnte. Außerdem wurde während der Versammlung das 99 Seiten starke Heft „Getmold 2022 - Geschichten und Geschichte aus unserem Dorf“ vorgestellt, das der langjährige Ortsheimatpfleger Willi Koch verfasst hat. Dieses Heft kann beim Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft Heiner Große-Dunker bestellt werden.