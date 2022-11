Gewalt gegen Frauen: Hilfsangebot auf der Brötchentüte

Kreis Minden-Lübbecke/Preußisch Oldendorf

Rund um den „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ sind jetzt im Kreis Minden-Lübbecke bereits im vierten Jahr in Folge Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ ausgegeben worden. Allein mit 1400 Tüten in ihren Filialen hat sich die Bäckerei Schmidt aus Preußsch Oldendorf beteiligt.